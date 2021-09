Bourges Bourges Bourges, Cher Antre Mômes Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Antre Mômes Bourges, 18 septembre 2021, Bourges. Antre Mômes 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-19

Bourges Cher Un espaces pour les mômes, au programmes ciné-concert, visite du Transpalette, concerts Le temps d’un week-end Antre Peaux devient Antre Mômes http://anterpeaux.net/ Un espaces pour les mômes, au programmes ciné-concert, visite du Transpalette, concerts antrepeaux dernière mise à jour : 2021-09-10 par

