ANTR’LIVRES & VINS ANTRAN Agnetz, 22 octobre 2022, Agnetz.

ANTR’LIVRES & VINS 22 et 23 octobre 2022 ANTRAN Entrée : 2€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Un salon pour toute la famille !

5e édition du salon ANTR’LIVRES & VINS à Antran (86), les samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022, salle de La Robe de Loup.

Au programme de ce week-end festif et convivial : dégustations, dédicaces, débats, ateliers d’œnologie. Restauration sur place.

Sont attendus (entre autres) cette année : Romain Sardou (parrain 2022), Christophe Beaugrand, Sophie Forte, Lucile et Jérôme de « L’amour est dans le pré », Brian Baker, fils de Joséphine Baker, et bien d’autres.

Une quinzaine de viticulteurs de toutes régions et des métiers de bouche sont également exposants. Restauration sur place.

ANTRAN La Croix Verte – Salle de La Robe de Loup Agnetz 60600 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.antrlivresetvins.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T11:00:00+02:00 – 2022-10-22T19:30:00+02:00

2022-10-23T10:00:00+02:00 – 2022-10-23T18:00:00+02:00

Auteurs Viticulteurs