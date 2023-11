Marché de Noël – Antraïgues Antraïgues Vallées-d’Antraigues-Asperjoc, 2 décembre 2023, Vallées-d'Antraigues-Asperjoc.

Vallées-d’Antraigues-Asperjoc,Ardèche

Nombreux exposants vous accueillent. De belles idées cadeaux vous attendent. Evènement organisé au bénéfice du téléthon..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

Antraïgues Le village

Vallées-d’Antraigues-Asperjoc 07530 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous exhibitors welcome you. Great gift ideas await you. Event organized in aid of the telethon.

Numerosos expositores le dan la bienvenida. Le esperan grandes ideas para regalar. Evento organizado a beneficio del telemaratón.

Zahlreiche Aussteller heißen Sie herzlich willkommen. Schöne Geschenkideen warten auf Sie. Die Veranstaltung wird zugunsten des Telethon organisiert.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues