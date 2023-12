« Antony Gormley – Critical Mass » au musée Rodin Musée Rodin Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Du mardi 17 octobre 2023 au dimanche 03 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h30

.Tout public. payant

14€. Réservation en ligne conseillée.

Jusqu’au 3 mars 2024, le musée Rodin accueille l’artiste contemporain britannique Antony Gormley. Depuis plus de quarante ans, Antony Gormley explore les relations de l’homme à l’espace qui l’entoure à travers le corps humain.

Intitulée Critical Mass, l’exposition se déploie dans tous les

espaces du musée, jardin, salle d’exposition temporaire, galerie des

marbres, collections permanentes. Des œuvres significatives du parcours de l’artiste dialoguent avec celles d’Auguste Rodin, invitant les visiteurs à s’interroger sur les deux sculpteurs et leur volonté commune d’utiliser le rôle du corps en tant que sujet de la sculpture mais aussi comme objet et outil de questionnement.

Critical Mass II (1995) est l’installation principale de l’exposition. Composée de soixante sculptures de taille humaine, l’installation occupe la salle d’exposition temporaire et le jardin. Dans le jardin du musée, rampant, accroupi, à genoux, debout, Critical Mass se déploie en une ligne de douze corps se dirigeant vers La Porte de l’Enfer

de Rodin. Dans la salle d’exposition, on assiste à un empilement de

corps comme s’ils avaient été jetés à terre. D’autres corps sont appuyés

au mur ou suspendus. L’œuvre

souligne la matérialité de la sculpture et celle du corps, selon les

changements de position, de contexte, et de la prise de risques.

En complément de Critical Mass, on trouve également six Insiders dans la galerie des marbres et quatre sculptures qui dialoguent au cœur de l’hôtel Biron avec les chefs d’œuvres de Rodin. Ce vis-à-vis entre les œuvres de Rodin et de Gormley interroge le rapport de la sculpture au corps.

Cette exposition offre également un aperçu des méthodes de travail de

Gormley ainsi que de son approche du travail avec ses collaborateurs,

comparable à celle de l’atelier de Rodin avec son mode de production

collective. Plus de deux cents carnets sont aussi

exposés, révélant 40 ans d’idées, d’observations et de dessins.

Musée Rodin 77 rue de Varenne 75018 Paris

Contact : https://www.musee-rodin.fr/musee/expositions/antony-gormley https://www.facebook.com/museerodin https://www.facebook.com/museerodin https://www.musee-rodin.fr/musee/expositions/antony-gormley

© agence photographique du musée Rodin, Jérome Manoukian