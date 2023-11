Dagoba + Lnh + Human Eyes ESPACE VASARELY – LE CLUB, 17 novembre 2023, ANTONY.

Dagoba + Lnh + Human Eyes ESPACE VASARELY – LE CLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 19:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Concert des studios Vasarely 1-1090693 / 2-1030732 / 3-1039436 On est là sur une date qui ne plaisante pas ! Une soirée avec Dagoba, golem du metal français reconnu à l’international, La Nébuleuse d’Hima, collectif polycéphale du 77 doublement couronné par l’émission « Les triomphes du metal » en 2022 (meilleur groupe hybride / meilleur talent féminin) et les jeunes Human Eyes, lauréat du tremplin Première scène de Rock en seine 2023. Ça va être du très très bon ! DAGOBA // Death metal mélodique Après avoir marqué la scène d’un mélange unique de metal et de groove à briser le cou, tourné sans relâche en Europe, États-Unis, Asie et partagé la scène avec des groupes légendaires tels que Metallica, Machine Head et In Flames, DAGOBA est aujourd’hui une figure emblématique et reconnue de la scène française et internationale. En 2022, le quatuor français dévoilait son septième album « By Night », sans doute le plus ambitieux à ce jour : des voix percutantes, des guitares imprégnées de groove et de metal moderne et une production percutante montrant que DAGOBA est au sommet de son art. LA NÉBULEUSE D’HIMA // metal/hip-hop Groupe ovni de la scène rock, LNH s’impose dans une fusion Metal, Hip-Hop, Electro, agrémentée d’influences diverses (Trip-Hop, Pop-Rock, World ou Chanson…). LNH, c’est un univers musical calé et s’interrogeant sans relâche sur l’âme humaine. Tantôt offensive et rageuse, tantôt douce et émouvante, LNH rit, pleure, crie de rage, pleure de joie, se laisse faire ou se défend, se questionnant, à chaque seconde, sur son essence et ce qui la traverse. Après deux EP, « Once Upon A Time… » en 2012, et « Falling Between Two Stools » en 2016, sortis en livres-audio, LNH revient avec un nouvel album, « La Guerre des Rois » et un show toujours aussi rageux! HUMAN EYES // Death metal progressif Fondé par des musiciens passionnés, Human Eyes tente toujours de repousser les limites du genre. Riffs puissants, batterie énervée et growls s’allient pour créer des compositions à l’image du groupe. Regard porté sur le monde, le groupe tente toujours d’allier des textes introspectifs aux sons de la septième corde pour plaire au public. Préparez-vous à être transportés dans un univers où la beauté et la brutalité se rencontrent, et où la communion avec le public est le mot d’ordre. Horaire : 19h30 Restauration sur place Concert debout Tél. : 01 40 96 68 59 NEBULEUSE D’HIMA, Dagoba, Human Eyes

ESPACE VASARELY – LE CLUB ANTONY 1 Place des Anciens Combattants Hauts-de-Seine

