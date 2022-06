Antonius Driessens : Matières en perspective, 18 juillet 2022, .

Antonius Driessens : Matières en perspective

2022-07-18 – 2022-08-13

Les œuvres murales d’Antonius Driessens sont réalisées avec du bois de récupération. Le choix de planches déjà utilisées pour des travaux de construction s’est rapidement imposé à l’artiste car il voyait la possibilité de réorienter ces matériaux abandonnés vers leur fonction première : construire. Une forme de très profane rédemption…



Avec cette matière première aux caractéristiques physiques contrastées, Antonius Driessens réalise des pièces murales géométriques qui donnent l’illusion du volume.



Les perspectives y sont arbitrairement accentuées, les points de vue et de fuite inattendus. La simplicité superficielle du processus masque une profonde réflexion sur l’illusion, sur la relativité de la perception de l’espace et du temps, sur le recyclage et le détournement, sur l’opposition entre matières vivante et inorganique…



Comme pour le bois, Antonius Driessens utilise la toile de jean après obtention d’une patine résultant de son utilisation ou de procédés industriels de délavage. Il s’agit, cependant, comme pour le bois, d’une source végétale et renouvelable. La notion de recyclage, de réutilisation, de rédemption des matériaux reste donc centrale dans l’œuvre d’Antonius Driessens.



Antonius Driessens qui a reçu plusieurs prix est représenté par une galerie à Amsterdam et à Louvain qui l’exposent dans les salons internationaux d’art contemporain. En 2019, la Maison France 5 lui offre une visibilité dans son émission.

antoniusdriessens@gmail.com +33 6 52 42 41 90 http://www.antoniusdriessens.com/

