Antonio VILLEROY Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Antonio VILLEROY Sunset & Sunside, 12 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 19h00 à 20h15

payant

“Une rétrospective de ses 40 ans de carrière” Pour le concert Luz Acesa, le chanteur et guitariste brésilien Antonio Villeroy fait une rétrospective de ses 40 ans de carrière et remémore les chansons qui ont marqué sa trajectoire. Seul en scène accompagné de sa guitare, l’artiste joue une sélection de 14 de ses compositions et partage des histoires de son parcours. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4034/8215/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ Concert;Musique

Date complète :

2022-04-12T19:00:00+01:00_2022-04-12T20:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris Departement Paris

Sunset & Sunside Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Antonio VILLEROY Sunset & Sunside 2022-04-12 was last modified: by Antonio VILLEROY Sunset & Sunside Sunset & Sunside 12 avril 2022 Paris Sunset & Sunside Paris

Paris Paris