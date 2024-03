Antonio VALDES hotbrass Aix-en-Provence, jeudi 21 mars 2024.

Antonio VALDES ♫JAZZ♫ Jeudi 21 mars, 21h00 hotbrass 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T21:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-21T21:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:59:00+01:00

Antonio VALDES est né en Espagne, bercé, dès son plus jeune âge dans une atmosphère musicale.

Il se nourrit de la plus pure tradition des chants et danses de son Estrémadure natal.

A l’âge de 10 ans, il commence l’apprentissage de la guitare à Madrid,

puis à l’adolescence, le saxophone, avec diverses expériences dans le rock alternatif local.

1er Prix de Saxophone au CNR de Nice et médaille Vermeil de Jazz au CNR de Marseille.

Professeur de Soundpainting certifié. Coordinateur du Département des Vents à l’Ecole de Musique des Pennes Mirabeau et Conseiller pédagogique au Forum Culturel de Berre l’Etang.

Auteur de la méthode “La Gamme Diminué” YLC Flûte Editions.

Depuis1984, il enseigne le saxophone ainsi que diverses disciplines d’ensemble.

Il participe et se produit dans divers festivals : Jazz des Cinq Continants, Région en Scène, Accousmies (Venelles), Jazz (Aix-en provence) et Saint Cannat, etc…

Il réalise de nombreuses collaborations ainsi que des tournées dans le théâtre avec la Compagnie « La Naïve » avec entre autres les spectacles:

Presentiment andalou, Promenade avec Lorca, Le Chevalier immobile, La rûche, Les Dieux du Stade…

Performances « Musique et Peinture » avec des plasticiens et notamment avec Armelle BOUR puis Olivier BERNEIX. Il participe à plusieurs créations de Marianne SUNER « Le Système 22 » (Opéra pour enfants et choeur mixte)

Antonio Valdés intervient aussi en tant qu’acteur dans le film (polar) de LorenzoFERRIGNO “ Un noir sous le soleil”.

Plusieurs albums sous son nom: “Arrebato”, “De Ojos Como Zarzas”, Boleros al Desgaire”, “Soniquete Azul”; il réalise aussi d’autres albums en tant que sideman:”Images de Tombouktou” avec Christian BON Septet, “Kind of Guy” du Jazz Groupe D6.

Nombreuses collaborations, enregistrements et projets effectués avec le talentueux guitariste Philippe TROISI.

Actuellement il privilégie deux formations :

-Le groupe ATINGO (Folk/Pop/World) qui prépare un album de créations originales.

– Antonio VALDES 4tet avec l’enregistrement du nouveau projet “Revuelo”, realisé en octobre 2023, sortie prévue en janvier 2024.

Antonio VALDES : saxophone soprano, ténor, percussion, palmas.

Wim Welker : guitare brésilienne, guitare électrique.

Adrien Coulomb : contrebasse.

Patrice Porchedu : percussions.

_____________________________________________________________

