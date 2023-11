Antonio SIGNORELLO, ténor et Atsuko NIEDA, piano Église Saint-Merry Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

AMOUR, ESPRIT, VALEUR – Musique classique – Pièces de Francesco Paolo Tosti, Robert Schumann, Franz Liszt, Michel Bosc, Jean-Michel Oberland, Christoph Willibald Gluck, Camille Saint-Saëns et Umberto Giordano

LE DUO SIGNORELLO-NIEDA

Le duo Antonio Signorello, ténor et Atsuko Nieda, piano a créé en 2011 « La Compagnie de chant Vittorio Tosto », pour poursuivre le travail commencé avec leur ami commun, le ténor et poète sicilien Vittorio Tosto, décédé prématurément, un travail fondé sur leur croyance commune en un syncrétisme des différentes formes d’art tendant à la réalisation d’une réalité artistique unique et multiforme.

La Compagnie a, à son actif, la création de nombreux opéras (Norma, Il Trovatore, Aida, Carmen, La Fanciulla del West, Turandot, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Andrea Chénier, Carmen, Samson et Dalila, Otello), de récitals vocaux-instrumentaux et de spectacles multimédias, qui ont rencontré d’énormes succès auprès du public et de la critique, dans diverses salles et théâtres en Italie, France, Allemagne, Japon, États-Unis, Canada, Argentine.Le duo a enregistré le CD Pausa édité par Velut Luna et, récemment, quelques poèmes de Vittorio Tosto mis en musique par les compositeurs français Jean-Michel Oberland et Michel Bosc.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-10-decembre-2023-antonio-signorello-tenor-et-atsuko-nieda-piano/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1398002670786694/ https://www.facebook.com/events/1398002670786694/

Atsuko Nieda et Antonio Signorello