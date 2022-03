Antonio Placer Trio Le 360 Paris Music Factory, 29 mars 2022, Paris.

Antonio Placer Trio

Le 360 Paris Music Factory, le mardi 29 mars à 20:30

DISTRIBUTION Antonio Placer (voix) Antonio Campos (voix, cajón, nominé aux Grammy’s) Juan Antonio Suárez « Canito » (guitare, Victoires de la musique) Antonio Placer est nommé dans la catégorie Meilleur Artiste aux Victoires de la Musique 2022. Télérama dit de lui que son chant est bouleversant. Aujourd’hui, il propose sa dernière création «Trovaores», l’histoire d’une rencontre, celle du flamenco, du jazz et de la chanson universelle. Trovaores prend la forme d’un spectacle à deux voix, puissantes, contrastées et complémentaires, une sorte de pont entre les Suds, entre les ici et les ailleurs. Ils créent une histoire musicale faite de normes et de transgressions qu’ils partagent passionnément avec le public. « Un régal de musicalité, d’une grammaire mélodieuse et intelligente » Gérard Lecointe, directeur du théâtre de la Renaissance (Oullins) « Les artistes présents au plateau sont exceptionnels, ils transportent le spectateur vers les profondeurs de l’âme » Benoît Thibergien, directeur du Festival Détours de Babel (Grenoble) « Une manière de réinventer le flamenco vers une forme contemporaine plus aventureuse » Pascal David, A vos marques… Tapage ! « une pure merveille, chaleureuse en diable, à la croisée des chemins entre la chanson, le Flamenco et le Jazz » François Saddi, 5 Planètes « On se laisse emmener du flamenco jusqu’à un jazz lyrique de toute beauté. » Fred Delforge, Zicazic

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T22:00:00