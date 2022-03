Antonio Placer Duo Le 360 Paris Music Factory, 17 juin 2022, Paris.

Antonio Placer Duo

Le 360 Paris Music Factory, le vendredi 17 juin à 20:30

DISTRIBUTION Antonio Placer (voix) Pablo Suárez (piano) Télérama dit d’Antonio Placer que son chant est bouleversant. Il a été nominé aux Victoires de la Musique 2022. Il a la sincérité d’un Jacques Brel, la colère d’un Léo Ferré et la passion révolutionnaire d’un Jean Ferrat. Son chant de tragédien frémissant embarque le public des scènes de France et d’ailleurs depuis trente ans. Ses mots et sa présence bouleversent et prennent aux tripes… Ce grand homme de 2,02m ne fait jamais les choses dans la demi-mesure. Il va toujours accueillir le public avec tendresse et le prendre dans ses bras, autour de son actualité particulièrement riche avec une intensité hors du commun. Aujourd’hui, il nous présente quelques unes de ses chansons le plus Picassiennes, en duo, avec le grand pianiste espagnol Pablo Suárez.

Reservation conseillée

Chansons pour célébrer (Voix-Piano)

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T20:30:00 2022-06-17T22:00:00