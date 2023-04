Antonio Orozco Pan Piper Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Antonio Orozco Pan Piper Paris, 20 octobre 2023, Paris. Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant Pré-ventes : 49.50 EUR

Antonio Orozco vous donne rendez-vous le vendredi 20 octobre à 20h30 au Pan Piper ! Avec plus de 1 500 000 disques vendus, 1 disque de diamant, 10 disques de platine et de nombreux disques d’or, Antonio Orozco est l’un des artistes les plus réussis et les plus appréciés de notre musique. En 2023, Antonio Orozco élargit ses frontières et revient sur scène avec une tournée théâtrale dans laquelle il visitera les principales villes d’Europe. Paris, Londres ou Dublin sont quelques-unes des capitales qu’Orozco visitera à partir de mars pour offrir des concerts uniques dans lesquels il interprétera les plus grands succès de sa carrière musicale. Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://pan-piper.com/live/events/antonio-orozco/ https://web.digitick.com/antonio-orozco-concert-le-pan-piper-paris-20-octobre-2023-css5-panpiper-pg101-ri9569501.html

