Marseille Mundart Bouches-du-Rhône, Marseille Antonio Negro: Hommage à Paco de Lucia Mundart Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Antonio Negro: Hommage à Paco de Lucia Mundart, 27 novembre 2021, Marseille. Antonio Negro: Hommage à Paco de Lucia

Mundart, le samedi 27 novembre à 20:00

Antonio Negro est un guitariste marseillais issu d’une famille de gitans andalous. Il joue de la guitare depuis son plus jeune âge. Cet autodidacte passionné est devenu un grand guitariste Flamenco bien connu des aficionados. Doué pour l’improvisation, on le surnomme « l’homme aux mille facettes ». ♫FLAMENCO♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Mundart Marseille