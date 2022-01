Antonio Lizana Centre culturel Jean Gagnant, 17 mars 2022, Limoges.

Antonio Lizana

Centre culturel Jean Gagnant, le jeudi 17 mars à 20:00

Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, il réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques. Avec lui, le saxophone a définitivement acquis droit de cité dans l’instrumentarium flamenco. Antonio Lizana concilie dans ses compositions simplicité apparente et sophistication mélodique, émotion immédiate et épure des modèles traditionnels. Il invente ici la fusion harmonieuse entre chanson et jazz, accompagné d’un quartet composé de la fine fleur des jazzmen madrilènes. Le natif de Cadix nous transporte des racines du flamenco au jazz le plus inventif, avec, culture andalouse oblige, un soupçon de sonorités mauresques et une pincée de culture gitane. Palmas, jaleos, chants gaditans puissants et improvisations à la Coltrane font de chaque concert d’Antonio Lizana un voyage inoubliable. Chant, saxophones : Antonio Lizana / Piano, claviers, chœurs : Daniel Garcia Diego / Basse électrique : Jesus Caparrós / Batterie : Shayan Fathi / Danse, chœurs : El Mawi [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=118&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHzvu2MOLatkUuF2jW27GoHfcF5m7pogMgjRORD0Q/1xU=&yymm=20220317) **Durée : 1h30 environ** **Tarif B : 8€ / 15€ / 20€** **Tout public** [https://www.youtube.com/watch?v=dtWGjaFs3Es](https://www.youtube.com/watch?v=dtWGjaFs3Es)

Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est devenu en quelques années l’un des représentants les plus célèbres du nouveau jazz flamenco.

Centre culturel Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges Le Sablard Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T21:30:00