Antonio Farao Trio Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Antonio Farao Trio Nice, 18 mai 2022, Nice. Antonio Farao Trio Maison de l’Étudiant 5 avenue François Mitterrand Nice

2022-05-18 – 2022-05-18 Maison de l’Étudiant 5 avenue François Mitterrand

Nice Alpes-Maritimes EUR 14 22 « J’ai été sidéré la première fois que j’ai entendu Antonio Farao (…) J’ai été immédiatement attiré par sa conception harmonique, la joie de ses rythmes, son sens du swing, la grâce et l’ingéniosité de ses lignes mélodiques d’improvisation. https://www.nicejazzfestival.fr/fr/programmation/2022/antonio-farao-trio-premiere-partie Maison de l’Étudiant 5 avenue François Mitterrand Nice

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Maison de l'Étudiant 5 avenue François Mitterrand Ville Nice lieuville Maison de l'Étudiant 5 avenue François Mitterrand Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Antonio Farao Trio Nice 2022-05-18 was last modified: by Antonio Farao Trio Nice Nice 18 mai 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes