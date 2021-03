Antonin Tri Hoang & Samuel Achache : Chewing gum Silence – Saison La Soufflerie – ANNULÉ Auditorium (L’) – Rezé, 28 mars 2021-28 mars 2021, Rezé.

Horaire : 17:00 17:55

4 € à 10 €

Théâtre musical. Que faire de ces mélodies qui nous restent obstinément en tête comme un chewing-gum sous nos semelles ? Le musicien Antonin Tri Hoang et le metteur en scène Samuel Achache ont leur petite idée sur la question, dévoilée dans un étonnant spectacle tout public, comme un jeu de chaises musicales. En bon jazzman, le saxophoniste et clarinettiste Antonin Tri Hoang sait étirer et déformer les mélodies, jusqu’à parfois les faire disparaître. Mais tout le monde n’a pas cette dextérité et il arrive à chacun d’être coincé avec un air en tête, sans pouvoir s’en défaire. Les Anglo-saxons ont même un mot pour ça : “earworm”, ver d’oreille. On croyait qu’il n’existait aucun vermifuge pour cette inoffensive espèce mais des chercheurs de l’université de Reading (Angleterre) ont découvert qu’il est possible de s’en débarrasser… en mâchant du chewing-gum. Cela a inspiré à Antonin Tri Hoang ce jeu de chaises musicales, imaginé avec le metteur en scène Samuel Achache et les musiciens Jeanne Susin et Thibault Perriard. Sur scène, les musiciens incarnent des archivistes qui se retrouvent dans l’endroit où sont stockées les mélodies du monde, dans des boîtes en carton d’où elles s’échappent quand on les ouvre. Cherchant à en organiser la circulation, ils rentrent dans un fabuleux jeu d’émotions et de poupées russes sonores.Antonin Tri Hoang, conception, composition, saxophone, clarinette, clavier – Samuel Achache, mise en scène – Jeanne Susin, composition, piano préparé, percussions, voix – Thibault Perriard, composition, guitare acoustique, batterie, voix Tout public à partir de 6 ansDurée : 55 min. Dans le cadre de Jazz en Phase, le parcours

Auditorium (L’) – Rezé Avenue de Bretagne Château de Rezé Rezé