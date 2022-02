Antonin Carême, le premier des Chefs : retour sur un destin hors norme à l’heure napoléonienne, entre gastronomie, politique et diplomatie Archives départementales Albi Catégories d’évènement: Albi

Antonin Carême, le premier des Chefs : retour sur un destin hors norme à l’heure napoléonienne, entre gastronomie, politique et diplomatie Archives départementales, 22 avril 2022, Albi. Antonin Carême, le premier des Chefs : retour sur un destin hors norme à l’heure napoléonienne, entre gastronomie, politique et diplomatie

Archives départementales, le vendredi 22 avril à 18:30

Évocation de la trajectoire peu commune du cuisinier Marie-Antoine dit « Antonin » Carême (1784-1833), premier à arborer le titre de « chef » en France. Sa destinée, son influence, son art culinaire, ses pâtisseries… Par Marie-Pierre REY , professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et directrice du centre de recherches en histoire des Slaves. Archives départementales 1 Avenue de la Verrerie, 81013 Albi Albi Tarn

2022-04-22T18:30:00 2022-04-22T21:00:00

