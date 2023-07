Pêche au coup Antonianes Monistrol-sur-Loire, 3 août 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Découverte de la pêche au coup à l’étang d’Antonianes, avec Sylvain Béal (Despeches.com) animateur professionnel et diplômé en partenariat avec l’AAPPMA de Monistrol- Gournier. Réservation à l’office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron..

2023-08-03 09:00:00 fin : 2023-08-03 12:00:00. EUR.

Antonianes Etang d’ Antonianes

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover spearfishing at the Etang d’Antonianes, with Sylvain Béal (Despeches.com), a qualified professional instructor in partnership with the Monistrol-Gournier AAPPMA. Bookings at Marches du Velay-Rochebaron tourist office.

Descubra la pesca submarina en el Etang d’Antonianes, con Sylvain Béal (Despeches.com), instructor profesional cualificado en colaboración con la AAPPMA de Monistrol-Gournier. Reservas en la oficina de turismo de Marches du Velay-Rochebaron.

Entdeckung des Angelns am Teich von Antonianes mit Sylvain Béal (Despeches.com), einem professionellen und diplomierten Animateur in Zusammenarbeit mit dem AAPPMA von Monistrol-Gournier. Reservierung im Tourismusbüro Marches du Velay-Rochebaron.

