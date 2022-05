ANTONIA DE RENDINGER Moi jeu ! Espace Malraux Geispolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Espace Malraux, le mercredi 15 juin à 20:00

Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer, chanter, parler 8 langues et faire rire. Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit !

Tarifs (en €) Plein : 25 Réduit : 22 Abonné : 17 Jeune : 6

C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera une immmmmense artiste, adulée dans le monde entier ! Espace Malraux Pl. André Malraux, 67118 Geispolsheim Geispolsheim Bas-Rhin

2022-06-15T20:00:00 2022-06-15T21:30:00

