ANTONIA DE RENDINGER ESPACE JEAN-DUBESSAY Bellerive Sur Allier, samedi 30 mars 2024.

ANTONIA DE RENDINGER – SCENES DE CORPS ET D’ESPRITAntonia de Rendinger vient présenter son nouveau spectacle qu’elle jouera en parallèle à l’Européen à Paris. Une nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante t brillante encore (si, si c’est possible). Une multitude de personnages, des sujets délicats, des textes subtiles, une mise en scène sobre et intelligente : cet opus réunit tous les ingrédients d’un spectacle à ne pas manquer ! Vous en sortirez heureux sinon grandis !

Tarif : 27.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:00

ESPACE JEAN-DUBESSAY 1 RUE DE LA CROIX DES BARRES 03700 Bellerive Sur Allier 03