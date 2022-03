Antonia de Rendinger : Antonia pose les fondations Compagnie du Café-Théâtre, 23 mars 2022, Nantes.

2022-03-23 Représentations du 22 au 26 mars 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One woman show.Nous avons choisi ce spectacle parce qu’Antonia ne nous a jamais déçus, jamais, même quand elle a raté sa mousse au chocolat le 6 septembre 1998. Dans le grand cycle de la vie, l’organisation mystérieuse du cosmos, il est des événements qui telles des comètes attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4, 6, 8 ans. Il en est ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, qui après avoir sillonné le monde avec son dernier seule-en-scène revient avec une nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la précédente (Si si c’est possible)… Une foison de personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement choisis (elle promet par exemple de ne pas parler du corona, du confinement, quelle classe…). Des textes sublimes, une mise en scène sobre et intelligente : cet opus réunit tous les ingrédients qui font que même si ce spectacle grève sérieusement nos finances, nous avons l’assurance que vous en sortirez heureux sinon grandis. Antonia habite le plateau comme personne et nous nous réjouissons d’accueillir ce spectacle prometteur qui n’existe pas encore mais n’attend que vous pour exploser, car Antonia est une bête de scène, de Corps et d’Esprit.

