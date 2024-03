Antoniо́ Zambujo et Yamandu Costa au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au mardi 09 avril 2024 :

lundi, mardi

de 20h00 à 21h30

.Public adultes. payant

De 8 à 22 euros.

Symbiose de rythmes lusophones par Antoniо́ Zambujo et Yamandu Costa !

Forgée dans la tradition du Cante Alentejano et du Fado, António Zambujo invente une musique unique, inspirée d’un nouveau cycle de musique portugaise. En intégrant les influences de la chanson brésilienne, notamment de la Bossa Nova, il a renversé les frontières réelles et imaginaires, rapprochant les deux rives de l’Atlantique. Acclamé par la critique musicale, Yamandu Costa a séduit le public partout où il a apporté son talent et sa sonorité hors du commun. Avec des performances, il porte la marque de la musique d’Amérique du Sud, mais il transite admirablement à travers différents genres musicaux, formant avec sa guitare à sept cordes une symbiose rare.

António Zambujo chant, guitare

Yamandu Costa guitare

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/revolution-des-oeillets/antonio-zambujo-yamandu-costa

DR