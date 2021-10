Anton Emois par l’Agit théâtre Maison Garonne Cazères, 13 novembre 2021, Cazères.

Anton Emois par l’Agit théâtre

Maison Garonne Cazères, le samedi 13 novembre à 20:30

Le Printemps au Théâtre en Coeur de Garonne 2021 a été effacé par la crise sanitaire.. Qu’à cela ne tienne ! Les 13, 20 novembre et 4 décembre 2021, Avancez Culturel vous donne rendez-vous pour Un Automne au Théâtre plein de surprises ! La première des trois pièces est Anton Emois par l’Agit théâtre. C’est un spectacle intime et tendre, une sorte d’hommage amical, pour trouver joie et réconfort autour du samovar. La forme est simple et simplement adressée à un public en confidence avec les comédiens. Elle s’articule autour de la lecture de 3 récits principaux extraits de l’oeuvre d’Anton Tchekhov, 3 récits aux préoccupations résolument contemporaines : Le Pipeau qui pointait déjà du doigt les pratiques écocides, Le Moine Noir qui questionne la norme et la folie, Aniouta et l’implacable condition des femmes. Ces lectures sont émaillées d’impromptus théâtraux, de chansons originales et de commentaires poétiques tirés de la biographie de Tchekhov d’Andrée Marie Bouvarel. Variations aux accents slaves, sur trois thèmes qui imprègnent nos âmes et consciences… Le public est invité à s’abandonner dans le monde deTchekhov, en toute amitié et compréhension mutuelle, dans une joyeuse légèreté qui accompagne la force de ses évocations, parfois saisissantes de vérité et de justesse. Anton Emois, c’est un regard intérieur, un voyage en soi-même, un vent puissant d’humanité qui souffle autour du samovar. Lecture, chansons, accordéon et samovar Tout public à partir de 12 ans – durée 1H25 Textes : Anton Tchekhov Chansons de Philippe Cataix et François Fehner Mise en scène collective Musique et accordéon : Philippe Cataix Avec : Marion Bouverel, Philippe Cataix, François Fehner Création lumière : Josselin Roche Décor : Patrice Lécussan Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute Garonne, du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, de la Mairie de Toulouse. Avec le soutien du Théâtre du Grand Rond et du CMCAS Théâtre de la Brique Rouge.

Tarif plein : 8€, Tarif réduit (enfants, famille, demandeurs d’emploi..) : 5€

Maison Garonne Cazères 2 rue du Quai Notre Dame 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:00:00