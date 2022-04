ANTOINETTE ET SON MAIRE Salle de la société de Gymnastique Eschau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Elle, c’est Antoinette, employée communale de Knackwiller, elle rêve de devenir une star grâce à son talent bien sûr mais aussi grâce à son accent qui, d’après elle, n’est pas représenté dans la grande famille du show-biz. Carence grave qu’elle se doit de combler ! Lui, c’est Raymond, maire de Knackwiller, il accompagne Antoinette musicalement mais compte bien profiter du show de son employée communale pour lui voler la vedette par moments ! _C’est le troisième spectacle d’Antoinette de Knackwiller et son premier duo._

Tarifs (en €) Plein : 14 Réduit : 12 Abonné : 9 Jeune : 6

Un show où les rires sont garantis ! Salle de la société de Gymnastique 48 Rue de la 1ère Division Blindée Eschau Bas-Rhin

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

