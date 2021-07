Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Antoinette dans les Cévennes Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d’Erquy, le jeudi 22 juillet à 20:30

Durée : 1h 37min Réalisateur : Caroline Vignal Interprètes : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Lucia Sanchez, Jean-pierre Martins **Synopsis** : . Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… comédie romance – Sélection Officielle Cannes 2020 Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T20:30:00 2021-07-22T22:00:00

Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy