ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12 22:30:00

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

2020 / France/ Couleur / 1h37’

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… ANTOINETTE DANS LES CEVENNES Jeudi 12 mai à 20 h 30 Un film de Caroline Vignal

