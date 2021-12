ANTOINE WIELEMANS + LOUIS JUCKER L’Astrolabe, 3 février 2022, Orleans.

**ANTOINE WIELEMANS (POP)** On ne vous fera pas l’injure de vous présenter Antoine Wielemans, le talentueux et inspiré chanteur/guitariste de Girls In Hawaii avec qui il enregistre cinq albums entre 2003 et 2017. Autant l’écrire d’embée pour les fans de la mélancolique formation belge, son échappée en solitaire avec Vattetot, un épatant premier album en français entièrement écrit, joué, composé et mixé par l’intéressé ne remet nullement en question l’avenir des auteurs de Everest (2013) ou du plus récent Nocturne (2017). Ceci posé, comme pour tout le monde, il y a toujours un moment où le syndrome de la mise en danger finit par pointer le bout du nez. Se remettre en question, se réinventer, défricher, explorer… Après avoir été baigné au son du rock anglo-saxon de Nirvana, des Pixies, de Pearl Jam, ou de Radiohead aux débuts de Girls In Hawaii, l’artiste opère une transition dans ses choix musicaux depuis une petite dizaine d’années en se plongeant dans l’œuvre de Serge Gainsbourg tout en écoutant en boucle les disques de Mathieu Boogaerts. Dans l’Hexagone, cette dernière décennie est exceptionnellement riche et propose une volée d’artistes à l’univers singulier, comme Bertrand Belin, Albin de la Simone, ou Flavien Berger. Écrit sur une période bien précise où les éléments étaient aussi déchaînés qu’in- spirants, Antoine Wielemans propose neuf chansons d’une beauté formelle qui touche l’âme et le cœur comme autant de cartes postales intimes et introspectives sur des mélodies ouatées, aériennes, entêtantes et enveloppantes. Vattetot évoque les doutes et les interrogations d’un homme de 42 ans dans une société de plus en plus ballotée, divisée et insécurisante sans sombrer dans le misérabilisme. Un album somme toute adulte et fragile, délicat et mature, renversant et étincelant, dont on se réjouit déjà de découvrir la déclinaison scénique. **LOUIS JUCKER (SUISSE/ ALTERNATIVE ROCK/ INDIE/ LO-FI-FOLK)** Louis Jucker est un auteur-compositeur et activiste do-it-yourself originaire de La Chaux-de-Fonds en Suisse. En solo, il chante des chansons intimistes oscillant entre folk expérimentale et rock lo-fi. Ses nombreux albums et Ep’s sont tous publiés par le label Hummus Records, qu’il a contribué à fonder il y a une dizaine d’années avec Jona Nido, son collègue de longue date au sein du groupe punk Coilguns. Louis Jucker profite de sa liberté et cumule les sorties à géométrie variable, comme en témoigne L’Altro Mondo: Music with Lovers & Friends (2017), un foisonnant quintuple album de collaborations (dont le groupe « Autisti » avec Emilie Zoé ou encore « Peppone » avec Philippe Henchoz (Ventura)). Continuant à brouiller les pistes, il publie ensuite Krakeslottet [The Crow’s Castle] (2019), rêverie folk enregistrée en solo dans une cabane de pêcheur norvégienne, mais présentée en live dans une version électrique avec les 3 autres membres de Coilguns en guise de backing band. Cette réadaptation vintage rock donne lieu à l’issue d’une année de tournée à une nouvelle publication vinyle joyeusement et pompeusement nommée « Louis Jucker & Coilguns play Krakeslottet [TheCrow’s Castle] and other Songs from the Northern Shores ». Impliqué dans de multiples aspects de sa scène, Jucker produit sa musique ainsi que celle des autres au moyen d’appareils à bandes hors d’âge et bon marché (Collection Tahini, Emilie Zoé & Christian Garcia Gaucher, Cochon Double, Darius, Coilguns, The Fawn, etc.). Il organise aussi régulièrement des événements, festivals et performances sous le sigle de Hummus Records. (Hummus Fest, Some of The Missing Ones, cartes blanches dans des festivals comme Cully Jazz ou le Festival de La Cité).

