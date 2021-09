Paris Archives nationales - Hôtel de Soubise île de France, Paris Antoine Wagner Archives nationales – Hôtel de Soubise Paris Catégories d’évènement: île de France

Antoine Wagner Archives nationales – Hôtel de Soubise, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 1h30

gratuit

“SILVIA IMPROBABILIS” – Installations vidéos SILVA IMPROBABILIS est une installation vidéo visant à sensibiliser les spectateurs sur la préservation de la nature. D’une durée d’environ quatre minutes, elle se compose de troiséléments filmiques : une série de visuels d’arbres anthropomorphes issus du projet Impossible Forest, un plan serré sur les mains dupianiste néo-zélandais Jonathan Crayford en train d’interpréter une composition originale, et une partie de chaises musicales« inversée » où des chaises laissées vacantes sont soumises à des effets spéciaux et se transforment progressivement en arbres. Participative, SI invite le public à enrichir de leurs propres photographies et videos lac ollection Impossible Forest, et ses arbres aux formes humaines émanant déjà de près de quarante pays, sur le site www.impossibleforest.com

https://antoinewagner.com/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) lignes 29 et 75 arrêt Archives-Haudriettes ou Archives-Rambuteau Châtelet les Halles (A et B)

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T01:30:00+02:00

(c) Antoine Wagner

