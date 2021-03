Antoine Villoutreix – concert en ligne Institut français de Pologne, 28 mars 2021-28 mars 2021, Varsovie.

Antoine Villoutreix – concert en ligne

Institut français de Pologne, le dimanche 28 mars à 19:00

**Antoine Villoutreix, chanteur, auteur-compositeur, originaire de Paris et installé à Berlin depuis plusieurs années.** Sa voix, profonde et chaleureuse accompagne l’auditeur dans un univers musical où les atmosphères intimistes chanson et folk côtoient l’énergie explosive du swing. Des textes poétiques, des histoires touchantes, parfois mélancoliques font vibrer et rêver son public.

Antoine Villoutreix a enregistré trois albums « Les vieux souliers », « Paris Berlin » et « Promenade ». Lors de son concert en ligne organisé à l’occasion du festival de la Francophonie il nous fera découvrir une sélection de morceaux sortis de ces trois albums.

**Transmission sur Facebook et YouTube de l’Institut français de Pologne**

**28 mars 2021**

**19h00**

Antoine Villoutreix (Chant & Guitare), François Perdriau (Contrebasse) et Florent Chaintiou, Nadanadi Studio (enregistrement, mixage et vidéo).

https://www.facebook.com/institut.francais.varsovie/

Dans le cadre du Festival de la Francophonie, nous vous invitons à assister au concert en ligne que donnera l’auteur-compositeur et interprète Antoine Villoutreix

Institut français de Pologne Ul. Widok 12 – 00-023 Varsovie Varsovie Varsovie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-28T19:00:00 2021-03-28T19:30:00