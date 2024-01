Antoine Souchav’ – Yellow Magic Harpsichord – Clavecin solo Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Yellow Magic Harpsichord est le projet solo du Bordelais Antoine Souchav’ : un récital pour clavecin basé sur des transcriptions du groupe japonais Yellow Magic Orchestra.

Les mélodies du célèbre trio japonais mené entre

autres par Ryūichi Sakamoto empreintes de tradition japonaise, cachées sous les

couches de synthétiseurs, sont revisitées par Antoine Souchav’ au clavecin,

instrument aux antipodes de l’univers de Yellow Magic Orchestra. Le résultat

est une série de pièces denses et énergiques, souvent dansantes, diagonale

temporelle et géographique qui touche à la fois par son incongruité totale et

sa naturelle évidence.

Vidéo : https://youtu.be/9r7urjpSi00?si=UF26hWQ7tDysa3QE

l’album : https://dokidoki.bandcamp.com/album/yellow-magic-harpsichord

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

Antoine Souchav’ Yellow magic Harpsichord