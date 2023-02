Antoine Salem au Honky Tonk Le Honky Tonk, 10 février 2023, Arles .

Antoine Salem au Honky Tonk

1, rue de la Liberté Le Honky Tonk Arles Bouches-du-Rhone Le Honky Tonk 1, rue de la Liberté

2023-02-10 – 2023-02-10

Le Honky Tonk 1, rue de la Liberté

Arles

Bouches-du-Rhone

Globe trotter, guitariste et compositeur, Antoine Salem est musicien

professionnel depuis l’âge de 18 ans. Après des études à la Berklee

College of Music à Boston, il s’installe à Los Angeles où il se produit

autant aux côtés d’artistes tels que Praz des Fuggees, George Clinton

ou Brenna Whitaker qu’avec ses propres projets jazz, pop et musiques

du monde. Il compose et prète sa musique pour de nombreux films et

séries (Breaking Bad, Borthers and Sisters et bien d’autres) et travaille

également en tant qu’arrangeur et guitariste de studio depuis plus de 20

ans.

Antoine Salem

Guitariste émérite, Antoine jouera du blues, du jazz et chantera des chansons pop, rock et peut être quelques classiques français!

Antoine Salem en concert au Honky Tonk dès 20h !

+33 892 97 63 54

Le Honky Tonk 1, rue de la Liberté Arles

dernière mise à jour : 2023-02-07 par