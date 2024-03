Antoine Peyron – Je vais vous cartonner ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 17 septembre 2024.

Antoine Peyron – Je vais vous cartonner ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes 17 – 21 septembre

Début : 2024-09-17 21:00

Fin : 2024-09-21 22:15

UNE CHOSE EST SÛRE, VOUS ALLEZ EN PRENDRE PLEIN LA GUEULE !(SPECTACLE DÉCONSEILLÉ AU -18 ANS) 17 – 21 septembre 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/7994-antoine-peyron-je-vais-vous-cartonner-septembre2024.html

Antoine n’a pas le temps de faire des manières, peut-être dans son second spectacle mais pour l’instant il n’en a qu’un et a autre chose à foutre de toutes ces politesses, car il va vous parler de son ancien métier d’ambulancier et vous promet un moment de désinvolture et d’impertinence avec de nombreuses anecdotes insolentes et drôles, tout ça saupoudré d’une bonne grosse dose d’humour noir, donc un conseil âmes sensibles restez chez vous.

Après 5 ans de théâtre d’improvisation, 5 ans de stand-up, et 10 prix en festival d’humour (ci-dessous) … Il est venu le temps pour Antoine de parcourir les théâtres pour prêcher la bonne parole, déjà plus de 3000 spectateurs ont rempli les salles à travers la France.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine