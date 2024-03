Antoine Laudière – « Vocal Quartet » au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

De 10 à 16 euros.

Antoine Laudière renouvelle sa résidence #JazzDeDemain pour une deuxième année !

Prenez deux des chanteurs instrumentistes Parisiens les plus emblématiques de leur génération, un guitariste arrangeur friand d’harmonies vocales et un contrebassiste amoureux des jolies chansons issues du songbook Amércain : voici la recette pour un concert qui promet d’être plein de surprises !

Dans le cadre de sa résidence au Club, le guitariste Antoine Laudière réunie trois des musiciens avec lesquels il a le plus collaboré ces dernières années. Ils vous présentent un hommage aux grandes voix du jazz (Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra…)

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-antoine-laudi-re-jazz-de-demain-19h003

ANTOINE LAUDIÈRE – “Vocal Quartet”