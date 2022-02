ANTOINE LAUDIÈRE TRIO Le Baiser Salé, 12 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 19h30 à 20h40

payant

En collaboration avec le contrebassiste Arthur Henn et le batteur Gabriel Westphal, on trouve au sein du trio une envie de placer la mélodie au coeur des compositions et sans jamais s’en détourner. Il ne s’agit pas là d’un “power trio” mais bien de la création d’une vraie alchimie musicale entre les trois musiciens et où les rôles ne sont jamais définis.

Fort d’une solide expérience en tant qu’arrangeur (groupe de jazz vocal Shades) et aussi en tant que sideman pour de nombreuses formations, il était temps que le guitariste franchisse le pas de la composition. C’est donc en trio « guitare/contrebasse/batterie » que ce dernier choisit de proposer son répertoire original en s’inspirant de la musique et du jeu de musiciens basés à New-York mais également des nombreuses collaborations avec les musiciens et les musiques qu’il a côtoyé ces dernières années.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concert;Musique;Spectacle musical

Date complète :

2022-04-12T19:30:00+01:00_2022-04-12T20:40:00+01:00

BS