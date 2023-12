ANTOINE LAUDIÈRE TRIO invite ILLYES FERFERA Le Baiser Salé Paris, 20 février 2024, Paris.

Le mardi 20 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif web : 16 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Après plus de vingt concerts avec son trio depuis sa création, c’est aujourd’hui en quartet que les musiciens se produisent en invitant le saxophoniste Illyes Ferfera.

Antoine Laudière guitare/compos, Arthur Henn cbasse, Gabriel Westphal batterie, Illyes Ferfera sax

Guitariste et arrangeur au sein de nombreuses formations de jazz, Antoine Laudière compose également pour son Trio depuis maintenant trois ans, en collaboration avec le contrebassiste Arthur Henn et le batteur Gabriel Westphal. Après plus de vingt concerts avec son trio depuis sa création, c’est aujourd’hui en quartet que les musiciens se produisent en invitant le saxophoniste Illyes Ferfera. Musicien aux sonorités et aux goûts très éclectiques, ce sera l’occasion pour le Trio de se réinventer en proposant une musique toujours mélodique, inventive et en plaçant l’improvisation au cœur des compositions du guitariste.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

