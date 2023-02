ANTOINE LAUDIERE SWING QUARTET BAISER SALE, 7 mars 2023, PARIS.

ANTOINE LAUDIERE SWING QUARTET BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 19:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627 L-R-21-957 L-R-21-959 Antoine Laudière guitare/arrangements, Pablo Campos piano/voix, Arthur Henn cbasse, Clément Brajtman batterie/voixPrenez deux des chanteurs instrumentistes Parisiens les plus emblématiques de leur génération, un guitariste arrangeur friand d’harmonies vocales et un contrebassiste amoureux des jolies chansons issues du Songbook Amércain : voici la recette pour un concert qui promet d’être plein de surprises ! Dans le cadre de sa résidence au Baiser salé #JazzDeDemain, le guitariste Antoine Laudière réuni trois des musiciens avec lesquels il a le plus collaboré ces dernières années. Ils nous présentent un hommage aux grandes voix du jazz (Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra…).Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

