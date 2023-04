Antoine Laudière invite Shades Le Baiser Salé, 18 avril 2023, Paris.

Le mardi 18 avril 2023

de 21h00 à 00h30

.Tout public. payant Tarif web : 16 EUR Tarif réduit (web) : 10 EUR Tarif sur place : 20 EUR

Shades, une voix au service d’une légende, des comédies musicales de Broadway des années 40/50, subtilement arrangé pour les six musiciens du groupe.

Antoine Laudière guitare/direction musicale, Ellinoa voix, Pablo Campos voix, Marion Chrétien voix, Elora Antolin voix, Etienne Quezel clarinette basse

Six artistes très actifs de la scène jazz nationale donnent un nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un siècle ! Shades, c’est la voix collective d’un jazz band à quatre tessitures : celle de Pablo Campos, d’Ellinoa, d’Elora Antolin et de Marion Chrétien portées subtilement par la guitare d’Antoine Laudière et la clarinette basse d’Etienne Quézel. Shades, c’est une voix au service d’une légende, celle des comédies musicales de Broadway des années 40 et 50 mais aussi celle des chansons qui ont consacré l’art vocal de Sinatra, Nat King Cole ou encore Ella Fitzgerald.

Cette traversée des grandes avenues musicales New-Yorkaises n’empêche pas les musiciens de Shades de se perdre, en toute conscience, dans les voluptueux méandres de l’improvisation vocale. C’est un peu comme si ces rues transversales conduisaient tout droit dans un club de jazz du Harlem des années 30, là où le meilleur du swing s’y créait, se défaisait parfois mais se réinventait inlassablement. Cette intense créativité musicale n’était rendue possible que par une formidable envie de jouer ensemble et par une volonté de s’approprier un style tout en renouvelant son genre. Cette imagination et cette virtuosité imprègnent toujours le talent du groupe Shades!

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-antoine-laudi-re-invite-shades-21h00

ANTOINE LAUDIÈRE invite SHADES #JazzDeDemain