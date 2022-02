Antoine Laporte en concert à Paris Auditorium du campus Jussieu – Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le pianiste québécois nous fait redécouvrir l’univers musical méconnu de Gabriel Pierné (1863-1937), compositeur contemporain de Claude Debussy et de Gabriel Fauré. Antoine Laporte est à Paris depuis quelques années déjà dans le cadre de ses études en doctorat et de ses recherches qu’il mène à la Sorbonne sur le compositeur français. Programme : Gabriel Pierné : Pièces extraites des op.3, 14 et 40, 1er Nocturne op.31, Bagatelle op.33, La poupée mécanique de Debussy, Variations en ut mineur op.42 _Concert organisé par Les Concerts de Midi_

6€ et 12€

Œuvres rarement jouées au programme Auditorium du campus Jussieu – Sorbonne Université 4 place Jussieu Paris Paris Quartier Saint-Victor

