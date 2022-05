Antoine Karacostas Trio Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Antoine Karacostas Trio Lanton, 28 mai 2022, Lanton. Antoine Karacostas Trio Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton

2022-05-28 21:30:00 – 2022-05-28 Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Antoine Karacostas est un pianiste de 37 ans, d'origine franco-grecque. Son trio prépare un 3ème disque de compositions avec Gabriel Midon à la contrebasse, Simon Bernier à la batterie. Un pur bijou mélodique et rythmique FIP Le pianiste et compositeur de grand talent, Antoine Karacostas présente son deuxième album, Insulary Tales, qui le voit affirmer ses qualités mélodiques jusqu'à atteindre une forme de romantisme où il nous paraît s'épanouir pleinement. Louis-Julien Nicolaou, Télérama.

