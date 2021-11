Antoine Karacostas Trio Jazzycolors 2021 à Institut Liszt Institut hongrois, 10 novembre 2021, Paris.

Antoine Karacostas Trio Jazzycolors 2021 à Institut Liszt

Institut hongrois, le mercredi 10 novembre à 20:00

**Antoine Karacostas** est un pianiste de 37 ans, d’origine franco-grecque. Il forme son trio en 2014. En 2017, dans son premier album, « Trails », il présentait un répertoire de compositions personnelles et d’arrangements de chansons grecques traditionnelles, influencé par le jazz moderne de New-York et du Moyen-Orient ; un mélange singulier au lyrisme entêtant. Avec « Insulary Tales », son deuxième opus sorti en 2019, il nous propose une série de compositions qui évoquent autant d’histoires vécues ou imaginées autour de l’idée d’insularité et de la rigueur des éléments naturels qu’on y subit, de la poésie des paysages des Cyclades et des rencontres hors du commun qu’on y fait. Ses qualités mélodiques atteignent une forme de romantisme où il nous paraît s’épanouir pleinement. Avec Gabriel Midon à la contrebasse et Simon Bernier à la batterie, le trio est soudé par sept ans d’aventures musicales et humaines communes et prépare un nouvel album prévu pour 2022. RESERVATIONS: [reservation@instituthongrois.fr](mailto:reservation@instituthongrois.fr)

Entrée libre

