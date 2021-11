Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Antoine KARACOSTAS Quartet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Antoine KARACOSTAS Quartet Sunset & Sunside, 7 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 7 décembre 2021

« Un pur bijou mélodique et rythmique » FIP Antoine Karacostas est un pianiste de 37 ans, d’origine franco-grecque. Créé en 2014 avec deux albums à son actif, Trails en 2017 et Insulary Tales en 2019, son trio prépare un nouveau disque de compositions en invitant pour l’occasion le saxophoniste Pierre Bernier. « Un pur bijou mélodique et rythmique » FIP « Le pianiste et compositeur de grand talent, Antoine Karacostas présente […] son deuxième album, Insulary Tales, qui le voit affirmer ses qualités mélodiques jusqu’à atteindre une forme de romantisme où il nous paraît s’épanouir pleinement. » Louis-Julien Nicolaou, Télérama Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/12/artiste/2647/7895/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

