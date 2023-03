Antoine Karacostas Quartet SUNSIDE, 24 mai 2023, PARIS.

Antoine Karacostas Quartet SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 21:30 (2023-05-24 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Antoine Karacostas est un pianiste de 38 ans, d’origine franco-grecque. Il crée son trio en 2014 avec deux albums à son actif, Trails en 2017 et Insulary Tales en 2019. Le trio devient un quartet, soudé par plus de 30 concerts donnés en 2022 et avec lequel il vient d’enregistrer un nouveau disque de compositions. « Un pur bijou mélodique et rythmique » FIP « Le pianiste et compositeur de grand talent, Antoine Karacostas pre?sente […] son deuxie?me album, Insulary Tales, qui le voit affirmer ses qualite?s me?lodiques jusqu’a? atteindre une forme de romantisme ou? il nous parai?t s’e?panouir pleinement. » Louis-Julien Nicolaou, Télérama

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

