14 14 EUR Dans Antoine et Cléopâtre, l’une de ses dernières grandes tragédies, Shakespeare peint un moment de bascule de l’Histoire.

Une de ces déflagrations dont nous n’avons pas terminé, aujourd’hui encore, de ressentir les répliques. D’un côté, le couple éponyme, dont l’alliance est faite d’excès, de passion érotique, de narcissisme flamboyant ; face à eux, le jeune Octave, futur empereur Auguste, qui veut faire régner sur un monde unifié l’ordre, la mesure et la stabilité. Après avoir exploré l’épure racinienne avec Bérénice, Célie Pauthe réunit une troupe de treize comédiens, comédiennes et musiciennes, pour plonger dans cette œuvre aussi exubérante que crépusculaire. La langue de Shakespeare, dans une nouvelle traduction d’Irène Bonnaud, précise et charnelle, aura pour contrepoints musicaux des chansons de Mohammed Abdel Wahab ou des poèmes de Constantin Cavafy, comme autant d’ouvertures sur un univers à réinventer. Car au-delà des derniers éclats d’une civilisation sur le point de s’éteindre, ce que Shakespeare explore, c’est le rêve fou d’une reine d’Égypte et d’un général romain qui ont cru qu’ils pourraient, à l’aube de notre ère, redessiner un monde où les notions mêmes d’Orient et d’Occident n’existeraient plus, mais se fondraient en une même hybridité originelle, indémêlable.

