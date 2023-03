Antoine Duléry ESPACE ALBERT CAMUS – CAMUS, 7 avril 2023, MAUREPAS.

Antoine Duléry ESPACE ALBERT CAMUS – CAMUS. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Ville de Maurepas (1-1077691/ /2-1077689/3-1077690) présente ce spectacle. ANTOINE DULERY

ESPACE ALBERT CAMUS – CAMUS MAUREPAS 4 RUE DE LA BEAUCE Yvelines

Antoine Duléry est en soirée avec des amis comédiens et bien qu’il répète toutes les cinq minutes qu’il doit partir, il n’y arrive pas. Car partir, c’est quitter le public, et surtout c’est oublier les siens. Et Antoine Dulery n’oublie pas et ne veut pas oublier.

Il se souvient de ses pères majestueux : les grands acteurs du passé, mais aussi de ses complices d’aujourd’hui.

Devenant et imitant tour à tour, Belmondo, Serrault, Lucchini ou Johnny, Antoine Duléry passe d’un personnage à l’autre, du Théâtre au Cinéma : Delon croise De Niro, Lucchini poétise avec Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault…

Informations pratiques :

Ouverture des portes 45 minutes avant la représentation

Accès PMR

Parking gratuit

Réservation PMR : 01 30 66 55 10

