Antoine Duléry : Ceci n’est pas une lecture – en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 20:30 –

Gratuit : non 28 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Dans son nouveau spectacle, Antoine Duléry nous entraîne dans une expérience littéraire inédite… Il ne fait pas une lecture, il fait bien plus ! Antoine nous raconte la “lecture”, sa découverte, son apprentissage, et tous ces moments de joie et de fantaisie qu’il a partagés avec elle. À travers des textes aux univers très différents, il nous émeut, il nous amuse, il nous fait rire. Avec la bonne humeur qui le caractérise, Antoine nous offre en toute intimité le plus beau des voyages, celui de nos anciennes lectures, et mieux encore, ces textes que nous ne connaissons pas encore, et que nous aimerions découvrir. Une chose est sûre, après avoir assisté à ce spectacle, vous ne lirez plus de la même manière… Représentations du 18 au 20 avril 2024 à 20h30dans la grande salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com