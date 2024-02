ANTOINE DONNEAUX LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, jeudi 20 mars 2025.

.. FAIT SON SHOWIMITATEUR MAIS PAS QUE !Antoine Donneaux a un problème.Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque….En fait, ce jeune et élégant humoriste durbuysien est imitateur. Mais malgré lui, Imaginez-le en train de vous raconter sa vie, façon stand up. Vous parlez des trucs qu’il aime, qu’il n’aime pas, évoquer des souvenirs. Voire discourir sur de vrais sujets de société comme par exemple l’influence insidieuse qu’exerce sur tout un chacun la publicité. Et soudain, voilà qu’il se transforme, ses cordes vocales comme possédées par un autre. Ou parfois même : une autreLe public est conquis! Ce charismatique artiste laisse l’un ou l’autre personnage bien connu se glisser dans ses chroniques absurdes et ses petites tranches de vie palpitante. La première personnalité qu’il a imitée n’est autre que son père devant son poste de télévision. On sent chez lui un souci d’authenticité. « Et sinon, demanderont certains, est-ce qu’Antoine fait Johnny ? » Ben non ! Enfin, si, presque. Vous verrez bien ! Ah, oui, et un petit conseil : « Antoine Donneaux, imitateur mais pas que … » étant à la scène ce qu’un Marvel est au cinéma de super-héros, restez dans la salle après le générique, ou plutôt le rappel. Car il y a avec lui aussi une petite surprise à la clé.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2025-03-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31