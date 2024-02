Antoine de Vinck Musée du Grès Saint-Amand-en-Puisaye, samedi 8 juin 2024.

Antoine de Vinck (1924-1992) le centenaire

Le centenaire de la naissance d’Antoine de Vinck est l’occasion de revenir sur l’œuvre protéiforme de l’un des maîtres du renouveau de l’art céramique d’après guerre.

D’origine belge, ayant suivi les cours de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et d’Arts Décoratifs de La Cambre, c’est au château de Ratilly et à La Borne qu’il va parfaire sa technique au début des années 1950. Poyaudin d’adoption, le grès fut son matériau de prédilection. Des deux fours à bois qu’il construit (un premier dans sa maison atelier de Kraainem près de Bruxelles en 1954 et le second à Treigny en 1984) sortira une œuvre immense, multiple, paradoxale, mêlant la poterie utilitaire ou décorative à la sculpture, le foisonnement au dépouillement.

Monter les différents aspects de son travail, la place prépondérante des dessins et croquis, l’influence de la nature et de la spiritualité autant que du design sera le propos de cette exposition hommage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-11-03

Musée du Grès Château

Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

