Nous avons le plaisir d’accueillir Antoine de Caunes à l’occasion de la parution de son livre « Pixi (une douce addiction) » aux éditions de La Martinière.

Venez découvrir Pixi (une douce addiction) publié aux Éditions La Martinière. Fantasio, les Shadoks ou encore le Petit Nicolas… Antoine de Caunes dévoile sa passion pour les figurines Pixi dans ce beau-livre agrémenté des clichés de Vincent Bousserez. « Passioné collectionneur », l'auteur raconte l'aventure Pixi qui a commencé dans les années 1980. Découvrez un monde enchanté à travers des figures emblématiques de la culture populaire. Antoine de Caunes fait de la télévision, de la radio et du cinéma. Il écrit également des livres et il aime les Pixi.

