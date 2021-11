Antoine Compagnon à la Librairie Compagnie Librairie Compagnie, 3 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

À l’occasion de la publication de sa leçon de clôture “Gagner la sortie” donnée au Collège de France, rendez-vous avec Antoine Compagnon. L’occasion de découvrir également son dernier ouvrage publié aux éditions des Équateurs “La vie derrière soi”. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre

Dans sa quête d’un titre pour sa leçon de clôture prononcée au Collège de France en janvier 2021, Antoine Compagnon convoque ses auteurs de prédilection – de Montaigne à Proust, en passant par Chateaubriand et Baudelaire – et se livre à une série de variations sur le départ, la cessation d’activité, l’immortalité.

L’occasion de découvrir également son dernier ouvrage publié aux éditions des Équateurs “La vie derrière soi, fins de la littérature”>

Si les débuts littéraires des écrivains ont fait l’objet d’une attention soutenue de la critique, les fins de carrière ont été souvent négligées. Comment finir ainsi une vie d’écrivain ?

Écrivain et critique littéraire, Antoine Compagnon est professeur émérite au Collège de France et membre de l’American Academy of Arts and Sciences, de la British Academy, de l’Academia Europaea et de l’Académie du Japon. Il a été titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine : histoire, critique, théorie de 2005 à 2020.

Librairie Compagnie 58 RUE DES ECOLES Paris 75005

Collège de France