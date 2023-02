ANTOINE CIOSI THEATRE LE COLBERT TOULON Catégories d’Évènement: Toulon

ANTOINE CIOSI THEATRE LE COLBERT, 19 mars 2023, TOULON. ANTOINE CIOSI THEATRE LE COLBERT. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 15:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Le théâtre le Colbert présente Antoine Ciosi – Una voce, una guitarra Après tant d'années de carrière et après le magnifique succès de son Ultimu Giru, qu'est-ce qui pousse encore Antoine Ciosi à monter sur les planches ? La réponse est simple : Sa passion indéfectible du chant corse et son désir ardent de communier avec son public. Au cours de cette soirée exceptionnelle au Colbert le 19 mars, il sera accompagné par son fils Jérôme, guitariste au talent reconnu.

Votre billet est ici

